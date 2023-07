Guilherme Pira reforça setor ofensivo do Nacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado Guilherme Pira é o mais recente reforço do Nacional, da Liga Sabseg, anunciaram este domingo os madeirenses, dando conta que o vínculo contratual terá a duração de três épocas.

"Guilherme Pira é o mais recente reforço do plantel de futebol profissional do CD Nacional para a época 2023/2024", escreveram os insulares no seu sítio oficial.

O avançado brasileiro, de 23 anos, vai realizar ao serviço do Nacional a primeira experiência no futebol europeu.

O futebolista jogou desde os escalões de formação no Brasil, tendo representado desde o início do presente ano o Ponte Preta, da Série B, em 25 partidas oficiais.

O atleta chegou a ser transferido para o Operário Ferroviário ainda este ano, mas não cumpriu qualquer jogo ao serviço da equipa que disputa a Série C brasileira.

O Nacional já oficializou quatro reforços para a temporada 2023/24, nomeadamente o defesa Paulo Vítor, que regressou ao plantel a título de empréstimo dos brasileiros do Maguary, os médios André Sousa e Festim Shatri e, agora, o avançado Guilherme Pira.

Por outro lado, deixaram o plantel insular: Rafael Vieira (Al-Bukayriyah, Ara), Rúben Ramos (Moreirense), Gustavo Silva (Comercial, Bra), Clayton Sampaio (São Bernardo, Bra), Pipe Gómez (Leones, Col) e Zé Manuel (Rio Ave).