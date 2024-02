Adepto do Nacional retirado do estádio por partir cadeira ao pontapé

O Nacional foi multado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol em 214,73 euros, por mau comportamento do público no jogo com o Marítimo, referente à jornada 18 e disputado no Estádio dos Barreiros.Em causa está o facto de um adepto ter sido visto a partir deliberadamente uma cadeira ao pontapé. No mapa de processos sumários divulgado pelo CD está descriminado o incidente, que ocorreu ao minuto 19 e levou, inclusive, a que o infrator fosse intercetado, identificado e retirado do recinto de jogo e impedido de assistir ao resto da partida. Foi ainda elaborado um "auto de notícia pelo crime de dano qualificado no âmbito de espetáculo desportivo". O emblema alvinegro foi ainda alvo de um processo disciplinar.Por sua vez, o Marítimo também enfrentará um processo disciplinar, bem como terá de pagar 1027 euros por comportamento incorreto do público no dérbi madeirense, nomeadamente pela "deflagração de artefactos pirotécnicos", conforme se pode ler no relatório. No documento está ainda esclarecido que "visualizado o sistema de CCTV foi possível identificar o autor, sendo elaborado auto de contraordenação".No entanto, a formação maritimista tem ainda em carteira outras duas multas, referentes ao jogo com o AVS SAD da 19ª jornada da 2ª Liga. Em causa está uma vez mais o comportamento incorreto do público, a que corresponde o valor de 179 euros, e ainda o atraso no reinício do jogo, que custou 1000 mil euros aos cofres do clube insular por já ser reincidente.