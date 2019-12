Alhassan operado com sucesso aos ossos do rosto

O Nacional, equipa da 2.ª Liga, revelou esta quarta-feira que o médio Alhassan foi operado com sucesso a uma fratura nos ossos do rosto.

O jovem internacional nigeriano sofreu um choque violento de cabeça com um adversário no último jogo, que obrigou à sua substituição a poucos minutos do intervalo da partida com o Farense, que os madeirenses venceram por 1-0,

A lesão obrigou a uma intervenção cirúrgica, que o levará a uma paragem mínima prevista de um mês.

Alhassan junta-se assim ao defesa Felipe Lopes e ao médio Kaká a recuperarem de lesões, bem como do influente Rúben Micael, que vai cumprir um jogo de castigo por ter completado a série de cinco amarelos, como ausências certas para a partida da próxima jornada frente ao Estoril.

O Nacional, segundo classificado com 28 pontos, desloca-se no sábado ao Estádio António Coimbra da Mota, onde, a partir das 11h00, defrontará o Estoril, terceiro com 22 pontos e menos um jogo, em partida da 13.ª jornada.