Alhassan: «Queremos vencer o Rio Ave»

O nigeriano Alhassan tem estado em destaque no Nacional. O médio participou em 12 partidas, tendo apontado um golo e realizado uma assistência para um companheiro que também marcou. Face à paragem da competição, o médio ocupou o fim-de-semana de folga de maneira diferente. "Acho que é bom parar. Muitos estão com as suas famílias, tal como eu, pois a minha mulher chegou na semana passada e deu também para ver o meu filho, o que já não acontecia há quatro meses. Acho que é bom para voltarmos com a mesma energia e motivação", revelou.Na próxima partida, os alvinegros visitam o Rio Ave, um dos candidatos assumidos na luta pelo regresso à principal Liga portuguesa, somando 21 pontos, mais cinco que os madeirenses: "Todos os jogos são iguais para mim e não há partidas fáceis. Vamos tentar fazer o nosso melhor, de forma a conseguir somar mais três pontos, para atingir o nosso objetivo no final da temporada".Quanto ao técnico Rui Borges, Alhassan diz-se muito contente com esta nova liderança. "É muito bom treinador. Ainda estamos numa fase de perceber tudo o que pretende de nós, mas veio com uma mentalidade e ideias muito positivas. Isso já deu para ver nos resultados conseguidos". No entanto, o médio quis também deixar uma palavra de apreço para o anterior líder Costinha: "Gostei muito do tempo passado com o Costinha. Não foi a primeira vez dele no Nacional e desejo-lhe as maiores felicidades para projetos futuros".Esta é quarta temporada do "trinco" ao serviço dos nacionalistas, tendo disputado 68 partidas com a camisola alvinegra. Ainda é cedo para falar sobre o futuro e explicou porquê: "Estou a gostar muito de estar aqui e as coisas estão a correr bem. Este é meu último ano de certeza, mas não penso muito nisso, nem no que me vai acontecer no futuro. O meu foco está em cumprir o contrato, dar o meu melhor, para a equipa ter muito sucesso. Não importa o futuro da minha carreira, pois no final da temporada logo se decidirá o melhor. Nós, às vezes, não decidimos o futuro. Como se diz na cultura muçulmana, o futuro vem no caminho de Deus".Rui Borges não pode contar com dois dos habituais titulares da equipa, pois Witi e Róchez estão ao serviço das seleções de Moçambique e Honduras, respectivamente. Witi foi titular e jogou os 90 minutos, enquanto Róchez foi suplente utilizado. Os dois futebolistas ainda voltam a atuar nas duas formações e só devem regressar à Madeira ao final desta semana.