André Sousa assina por três temporadas com o Nacional

O Nacional da Madeira confirmou esta quarta-feira a contratação de André Sousa. O filho do treinador e antigo jogador, Hélio Sousa, estava no V. Setúbal desde 2014/15.





André Sousa assinou com os insulares um contrato válido para as próximas três temporadas. Lateral esquerdo de tração à frente, o jovem, de 23 anos, vai jogar pela primeira vez na 2.ª Liga, sendo que, no principal escalão do futebol português, soma 45 aparições, todas elas pelos sadinos.Pelo meio da formação, André Sousa também representou o Benfica. O futuro passa, agora, pelo Nacional.