André Sousa pede desculpa aos adeptos: «Vamos dar uma boa resposta no próximo jogo»

Quando nada o fazia prever, o Nacional foi goleado (4-0) pelo Vilafranquense, em partida disputada em Rio Maior, a contar para a Liga Sabseg. O lateral André Sousa esteve hoje na sala de imprensa e deixou uma mensagem aos adeptos nacionalistas: "Eu e todo o grupo de trabalho, pede desculpa aos nossos adeptos por este último resultado, pois não era o que nós queríamos alcançar face ao que vínhamos fazendo. Pedimos o apoio dos nossos sócios e simpatizantes, pois de certeza que vamos dar tudo em campo, deixar uma boa imagem e alcançar mais uma vitória".

Ainda sobre a derrota sofrida com o onze de Vila Franca de Xira, o pupilo de Filipe Cândido considera que "o resultado não reflete o que se passou no jogo, foi demasiado pesado". "Fizemos uma boa primeira parte, com oportunidades para marcar, até logo no inicio da partida. Se tivéssemos marcado tudo seria diferente. Na segunda parte, sofremos dois golos logo no começo e isso tornou as coisas mais complicadas, embora tenhamos ainda dado uma boa resposta. O adversário também atravessa uma boa fase e isso tornou as coisas mais difíceis."

André Sousa tem sido titular na posição de lateral esquerdo e diz que tenta "ajudar a equipa, quer jogue ou não jogue. Felizmente tenho estado a jogar e sinto-me bem".

Para este alvinegro, é importante continuar a contar com o apoio dos adeptos nacionalistas: "Temos vindo a jogar bem, com o apoio dos nossos adeptos quando jogamos em casa. Sentimos que temos um bom grupo. Não estávamos à espera desta derrota e na sexta-feira vamos dar outra imagem para melhor".

Sobre o próximo adversário, a UD Oliveirense, o defesa relembra que "já jogámos com eles duas vezes, uma vez para o campeonato e outra para a Taça de Portugal. Conhecemos o valor da equipa, mas esperamos conseguir alcançar uma vitória".