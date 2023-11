André Sousa preparado para continuar a ajudar o Nacional: «A energia do grupo é positiva»

O Nacional continua a atravessar um excelente momento de forma. Os alvinegros já não perdem na Liga Portugal 2 SABSEG há oito jornadas, somando seis vitórias e dois empates, com um total de 20 golos marcados e 10 sofridos. Os madeirenses visitam o líder AVS, estando a escassos dois pontos dos avenses, que lideram com 22 pontos, contra os 20 dos nacionalistas. Por outro lado, as exibições dos pupilos de Tiago Margarido têm sido vistosas, fruto de um futebol bem ofensivo.

O experiente André Sousa que apontou o segundo golo frente ao U. Leiria, carimbando mais uma vitória, não escondeu o sentimento que reina no balneário. "Como é óbvio a equipa sente-se bem com estes 20 pontos já alcançados, que são metade do objetivo traçado. A energia que está no grupo é positiva e quando assim é, as coisas ficam agradáveis de concretizar. Temos de continuar confiantes, com muita certeza que vamos continuar neste bom momento, mas há que ter consciência de que ainda faltam muitos jogos e as coisas podem mudar rápido e há que ter consciência disso. Vamos continuar a ser profissionais, com a exigência sempre lá em cima, para não baixar a guarda", disse o médio. Depois, recordou o triunfo conseguido frente aos leirienses: "Foi uma vitória englobada nos nossos objetivos, que são, vencer sempre o jogo seguinte, ainda para mais, foi contra um adversário que é candidato à subida como toda a gente sabe. Tivemos uma boa postura, fomos competentes e conseguimos o grande objetivo que era vencer".

Quanto à visita ao relvado do atual líder da prova: "O AVS é mais um jogo difícil dentro da sequência que temos vindo a fazer. A nossa postura será a mesma, querendo ser protagonistas do jogo e poder valorizar a nossa equipa, como tem acontecido até aqui. Mais uma vez vamos para vencer mais esta partida e tentar continuar nesta fase muito positiva".

"Ajudar os mais jovens e dar sempre o máximo"

Até ao momento, este futebolista de 33 anos, já esteve presente 12 partidas, nas quais, em seis foi titular e nas outras foi também suplente utilizado, num total de 603 minutos de jogo.

"Tenho tentado ajudar os mais jovens dentro daquilo que é a minha experiência. Sempre que o treinador me chamar para dar o meu contributo, vou dar sempre o meu máximo. Está caro neste momento na equipa, pois estamos numa fase muito boa e os meus colegas têm vindo a fazer um campeonato muito bom no geral, e no meio campo, na minha posição, têm estado muito bem. Vou continuar a trabalhar e estar preparado para ajudar quando tiver novamente uma oportunidade", finalizou o médio centro.