André Sousa: «Queremos ganhar o dérbi para deixar os nossos adeptos felizes»

Na reta final da preparação para o dérbi frente ao Marítimo, André Sousa espera poder entrar com o pé-direito e dar uma alegria aos adeptos nacionalistas. O médio elogiou a gestão do técnico Tiago Margarido, que proporcionou minutos e entrosamento a todos os jogadores. "São sempre importantes estes jogos de pré-época, até porque, já estamos na sexta semana a trabalhar juntos. Há sempre coisas a melhorar em termos de dinâmica e entrosamento. Os jogos dão também a oportunidade de dar nível competitivo a todos os atletas e o treinador esteve bem, pois deu tempo a todos e isso acaba por ser importante para as dinâmicas ficarem compreendidas", começou por afirmar.Em relação aos dois últimos encontros particulares que resultaram em duas derrotas, André Sousa considerou: "Como é óbvio gostamos de ganhar, mas as derrotas não deixam o balneário preocupado. Somos competitivos para ganhar, mas o importante era dar entrosamento e afinar as dinâmicas para nos conhecermos cada vez mais. Até ao final da época vamo-nos estar a conhecer todos os dias. Nesse sentido houve crescimento e isso até nos dois jogos oficiais que disputamos viu-se. Pelo menos, é essa a sensação que fica".Sábado, às 14 horas, no Estádio da Madeira, na Choupana, os alvinegros recebem o rival Marítimo. "Estamos ansiosos para que a época comece a sério e logo com um dérbi muito importante para a ilha da Madeira. Sabemos da importância desse jogo. Vamos querer ganhar, temos essa vontade e ambição, sabendo as dificuldades que vamos enfrentar porque é um adversário que fez um investimento muito grande. Acabou de descer da 1ª Liga na época passada, já assumiu que quer lutar pela subida, mas isso a nós não nos pode dizer nada. Sabemos da nossa ambição, o que queremos, que é a conquista dos três pontos para os nossos adeptos que irão estar connosco", prometeu o médio de 33 anos. E reforçou: "Os nossos adeptos são o 12º jogador para a nossa equipa. Vai haver momentos difíceis no jogo e eles certamente vão-nos puxar para cima, para voltarmos a estar bem na partida. É da nossa responsabilidade puxá-los para o nosso lado, pois a relação de jogadores e adeptos é dar e receber. Prometemos dar tudo no campo. Estamos na nossa casa, queremos vencer o jogo e espero que venham todos ao estádio que encham o nosso estádio, pois queremos vencer este dérbi".Após uma temporada no Vilafranquense, onde foi utilizado em 20 partidas, André Sousa espera ajudar os nacionalistas atingirem a meta traçada que é a permanência."O que quero, sinceramente, é sentir-me útil. É verdade que sou experiente e espero poder ajudar os mais jovens, pois temos alguns com potencial e para crescer, numa equipa jovem. Espero que olhem para mim como esse exemplo, não só nas palavras, mas também quero dar o exemplo nas ações e dentro do campo sempre que for chamado pelo treinador. Os objetivos que tenho é ajudar dentro do que são as minhas características, sentir-me útil e no fim ter sucesso aqui, pois muitas vezes falávamos que tinha muito carinho pelo Nacional e eu estou a sentir-me bem e feliz e espero acabar da mesma forma", finalizou o jogador que irá vestir a camisola número 18 .André Sousa conta com uma vasta carreira desportiva e com uma experiência até no estrangeiro, pois jogou três anos na Turquia no Gazisehir Gaziantep e um no Manisa FK, para além de uma passagem por Espanha, no Sporting Gijon.