André Sousa: «Vamos dar a volta a este momento»

O Nacional somou mais um desaire caseiro frente ao Leixões. Os alvinegros estão numa posição delicada na tabela classificativa e as próximas três jornadas serão autênticas finais na luta pela manutenção na 2.ª Liga. O lateral André Sousa acredita que a equipa vai já dar uma boa resposta na próxima partida frente ao B SAD, que recentemente mudou de treinador."Não é o melhor momento do Nacional. Nós temos vindo a jogar bom futebol. Em Mafra estivemos bem, este jogo também não esperávamos perder, tivemos mais remates à baliza, mais posse de bola, mas infelizmente não conseguimos o resultado que queríamos. O futebol é assim, e no próximo jogo vamos dar a volta a este momento, de certeza", disse o defesa nacionalista. E reforçou a ideia: "A equipa tem vindo a trabalhar bem, somos um grupo unido, é o momento do futebol. Todas as equipas são boas, bem trabalhadas também, numa 2.ª Liga muito competitiva e que não é fácil. Estamos cá para dar a cara e recuperar já no próximo jogo".Nas próximas jornadas, os madeirenses visitam o B SAD, recebem o Sp. Covilhã e deslocam-se ao Trofense, todos adversários diretos na luta pela manutenção na "segundona". O pupilo de Filipe Cândido acredita na obtenção da permanência. "Temos três finais com os três últimos classificados e vamos com tudo para vencer", prometeu o defensor de 24 anos.Sobre os "azuis" que mudaram de técnico, o nacionalista foi claro: "Tem um treinador novo, chegou há pouco tempo. O último jogo que fizeram com o Moreirense perderam 4-1, mas estiveram muito bem. Vamos ter de impor as nossas ideias e conseguir a vitória frente à B SAD".André Sousa deixa uma mensagem de confiança aos adeptos do clube. "Vamos prometer aos adeptos que daremos tudo dentro do campo durante os 90 minutos e não desistir de nada e lutando até ao fim", afirmou.Sendo titular, o esquerdino está feliz. "Tenho jogado mais em relação à temporada passada. Sinto-me bem, jogando , dando o meu melhor para ajudar a equipa e os meus colegas", finalizou.O médio Danilovic, com um traumatismo no joelho esquerdo, faz tratamento médico, estando em dúvida para a visita aos lisboetas.