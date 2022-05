António Filipe também não fica no Nacional à imagem do que acontece com Marco Matias, Suliman, João Camacho, Júlio Cézar e do próprio treinador Rui Borges. O guarda-redes português anunciou o fim do vínculo com os insulares."Chegou o fim da minha ligação com o Nacional. Obrigado a toda a gente por fazer parte desta grande instituição, mas agora é tempo de refletir e certamente vão aparecer coisas boas", referiu nas redes sociais.António Filipe, de 37 anos, chegou em 2020/21 à Madeira. Ao todo, cumpriu 27 encontros pelos nacionalistas.