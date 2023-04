Assembleia geral polémica dá poderes para a venda da SAD

Após quase duas horas de Assembleia Geral Extraordinária, os 64 sócios presentes deram poderes ao presidente Rui Alves de alienar o capital social detido direta e indiretamente pelo clube no Clube Desportivo Nacional, Futebol SAD, até ao limite permitido por lei (90 por cento). Numa votação polémica, e que gerou contestação após o seu final, o ponto único foi aprovado com 32 votos a favor, 31 votos contra e uma abstenção, depois de vários sócios terem feito uso da palavra para colocar questões e suscitar esclarecimentos. Refira-se que a contagem dos votos foi feita com os braços no ar. Isto tudo aconteceu após uma primeira contagem onde havia 30 votos a favor e 31 votos contra e uma abstenção, só que, a soma de "última hora" dos dois membros da Mesa da Assembleia, fez inverter o resultado final.

Já antes, no começo da assembleia, o sócio n. 507, Duarte Câmara, quando se apresentou para entrar na AG, foi impedido, pois alegadamente não tinha as cotas em dia. O próprio fez o pagamento de imediato online, mas o acesso à AG foi-lhe vedado pois segundo a funcionária de serviço, as quotas em atraso deveriam ter sido pagas até à hora de começo inicial da AG: 18 horas.

«Isto foi um golpe de teatro»

"Isto foi um golpe de teatro", disse um dos sócios que marcou presença na AG e já foi candidato à presidência, Daniel Meneses. E concretizou. "Após a votação feita e o apuramento dos votos, onde o Eng. Rui Alves perdeu, deram o dito por não dito na contagem. Isto é simplesmente uma vergonha. Ao apreciarem a contagem final, decidiram fazer nova contagem, alegando que fizeram uma má interpretação. O Daniel Meneses veio cá como sócio para cumprir a sua missão. Isto é um cheque em branco. Temos uma proposta que é um contrato de arrendamento. Nós cedemos o nosso clube por 20 mil euros e que quem investir paga a água, a luz e gás do estádio. É um puro contrato de arrendamento. Não é uma situação clara de um possível investidor. Depois, o mais ridículo, é que o plantel do Nacional é avaliado em termos de valor pelo Transfermarket e não através de uma empresa de auditoria que nos desse uma base negocial do património do clube. Tenho um filho com 10 anos que vai a esse site ver quanto é que custa o Mbappé. Estamos aqui a brincar com o futuro do clube e as pessoas deixaram passar. Mas este golpe de teatro num estado de direito nunca pensei que fosse possível! Fora as dificuldades que as pessoas têm de intervir na assembleia", elucidou.

Rui Alves admite que se poderia demitir

O presidente nacionalista, Rui Alves, estava satisfeito com a votação final da assembleia. "Não tive surpresa nenhuma em relação aos acontecimentos. As assembleias gerais são marcadas por uma parte afetiva muito grande, a parte emocional e a parte racional das grandes questões é difícil. Quando não se tem responsabilidade, pensando apenas como sócio, não se consegue ter o alcance que amanhã pode não ter nada, como se vê em outras instituições. A minha obrigação é pensar na sustentabilidade futura do clube e neste momento as condições são difíceis. Fui acusado que me queria manter como dono do clube", começou por afirmar à vária comunicação social presente. E quando confrontado que Daniel Meneses, ex-candidato à presidência nacionalista, teria falado em "golpe de teatro", o líder nacionalista foi direto: "Nem sei se ele já viu alguma peça de teatro! Para saber o que é um golpe de teatro tem de se frequentar o teatro. Pela ignorância manifestada nesta assembleia geral, que o senhor Daniel Meneses tenha assistido a peças de teatro", afirmou.

«Alguns sócios sem responsabilidade continuam a brincar!»

Depois, falou sobre a contagem de votos. "Quem contou os votos, não contou que as pessoas na mesa da AG, também são sócios e têm direito a votar. Ao adicionar essa contagem, foi reparado o erro. O resto é fait divert", esclareceu. E sobre os seis pressupostos do contrato de arrendamento: "Enquanto houver esse arrendamento, o clube está bem sustentável!". Refira-se que esse arrendamento custará um valor mínimo mensal de 20 mil euros. Sobre o valor do plantel, para atribuição de poderes, Rui Alves esclareceu: "Procurámos uma referência para atribuição desse valor, sem ser subjetivo. Claro que o Nacional e o seu líder se puderem vender por 100, não vão vender por 30. É óbvio e não passa pela cabeça de ninguém. Os meus 29 anos no clube, falam por isso!" Depois, esclareceu de igual modo que "o palco de jogos será sempre o Estádio da Madeira, mesmo havendo um investidor, que pode não existir nunca. Não queremos passar uma situação como outros clubes passaram, que tiveram negócios fechados e depois das assembleias reprovaram e os clubes foram desaparecendo. Não tenho investidores ainda". Rui Alves voltou á carga quanto ao valor negocial do plantel: "Neste momento é um valor no Transfermarket, mas amanhã, pode ser outro! Não vale a pena falar sobre isso neste momento". Quanto a propostas para a venda da SAD: "Há abordagens, mas nada de concreto. Nunca passaram para a fase seguinte por isto mesmo que estivemos a votar hoje. Dá muito trabalho e custa dinheiro avaliar uma empresa. Isto é só para proteger a instituição numa hipótese que tenha de aparecer. Ainda não existe nada. A partir deste momento estamos em condições de ouvir e tomar decisões. O que se passou hoje na AG iria se passar em todas, pois se o Rui Alves tivesse negociado por cinco milhões, havia sócios que diriam que valia seis milhões… Nunca mais acabava. Infelizmente, alguns sócios, por não terem responsabilidade nenhuma continuam a brincar, na sua ignorância!"

Questionado sobre a sua liderança e se a mesma estava a ser contestada: "Há muito tempo, pois todas as lideranças são contestáveis, mas o que interessa é ganhar! Deixa-me tranquilo, pois a instituição é que ganhou". E se a votação de hoje fosse desfavorável, Rui Alves, admitiu que "naturalmente poderia pedir a demissão".