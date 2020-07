Avançado húngaro Gergely Bobál assina pelo Nacional até 2024

O Nacional anunciou esta quarta-feira a contratação do avançado húngaro Gergely Bobál, que assinou contrato com os madeirenses até junho de 2024 e fica com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.





Bobál, que representou as seleções jovens do seu país, tem 24 anos e chega ao futebol português após uma temporada no Zalaegerszeg, onde realizou 29 jogos e apontou 11 golos.O avançado mostra-se feliz com a mudança para o emblema insular. "O Nacional é um grande clube. Estou muito feliz por estar aqui", referiu.