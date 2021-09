Baiano regressa a Portugal e reforça defesa do Nacional

O lateral-direito brasileiro Baiano está de volta ao futebol português, tendo assinado ontem, um contrato com o Nacional, válido por uma temporada.





Aos 34 anos, depois de ter representado em Portugal, clubes como o Sp. Braga, Paços de Ferreira e Belenenses, o jogador estava sem clube desde Maio, tendo atuado antes no seu país ao serviço do Grémio Anápolis.O defesa que irá vestir a camisola número 2 dos alvinegros, é uma aposta para dar mais consistência ao lado direito do setor defensivo nacionalista, onde Kalindi continua lesionado e resta Rúben Freitas. Recorde-se que Baiano já viveu experiências em outros países europeus, casos do Rayo Vallecano (Espanha) e Alanyaspor (Turquia).