Baiano: «Temos um plantel com potencial, mas tem faltado um pouco de sorte»

Depois de ter singrado no Paços de Ferreira e no Sp. Braga, Baiano passou pelo Rayo Vallecano (Espanha) e vestiu ainda as cores do Alanyaspor (Turquia) durante duas temporadas. Regressou ao Brasil para atuar no Grémio Anápolis, aceitando esta temporada o convite do Nacional, para regressar a Portugal. Na última jornada, os nacionalistas empataram no seu reduto frente ao Mafra. O brasileiro recordou essa igualdade: "O objetivo era vencer. Sabíamos que o Mafra também é uma boa equipa. Tentámos até ao final chegar à vitória. Infelizmente não conseguimos, mas é continuar a trabalhar, pois o importante é pontuar. Sabemos que a segunda Liga é muito competitiva e temos de melhorar jogo a jogo, para conseguir somar pontos". O técnico Rui Borges após o empate caseiro afirmou que os seus jogadores tinham de dar mais. "É normal procurar dar mais. Temos uma boa equipa, com qualidade, podemos melhorar e evoluir ainda mais", afirmou o defesa alvinegro.

No entender deste defesa, de 34 anos, o que vem faltando aos madeirenses, é vencer dois jogos seguidos: "Temos que continuar a trabalhar, não importa o que os outros falam. Sabemos do nosso potencial e nossa qualidade. Temos um plantel com grande potencial. O que falta mesmo é ter um pouco mais de sorte para conseguir umas ou duas vitórias seguidas, para nos mantermos no cimo da classificação".

Na próxima jornada, o opositor é uma Académica que ainda não venceu qualquer partida na Liga Portugal 2 Sabseg, tendo averbado três derrotas consecutivas. "Vai ser um jogo complicado e muito difícil. O que mostra a classificação da Académica, não quer dizer a qualidade da equipa. Vai ser uma partida competitiva, na casa deles. Temos um objetivo que é vencer, respeitando sempre o adversário. Queremos fazer um grande jogo e conseguir um bom resultado", afirmou.

Baiano chegou ao Nacional e conquistou a titularidade na defesa dos madeirenses. "Qualquer jogador quer jogar, seja contra quem for. Espero poder contribuir da melhor maneira possível e ajudar o Nacional a alcançar os seus objetivos", finalizou o brasileiro.