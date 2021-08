Boubou Konté é reforço do Nacional

O Nacional assegurou mais um reforço, contratando o extremo Boubou Konté, de 20 anos, oriundo do FK Jerv, que milita na segunda divisão norueguesa. Este extremo pertence aos quadros do Sarpsborg 08, onde jogou nas temporadas de 2019 e 2020, é internacional sub-20 pelo Mali, tendo disputado o Mundial do escalão, na Polónia, em 2019. No mesmo ano jogou o Campeonato Africano das Nações (CAN), no mesmo escalão.





Costinha pode contar com um futebolista que se destaca pela sua qualidade técnica e criatividade, jogando quer na esquerda, quer no lado direito do ataque. Recorde-se que o técnico nacionalista já tinha afirmado que contava com a aquisição de um jogador com estas características, que pudesse jogar no sector atacante. Konté vai vestir a camisola número 11.