Bruno Gomes e a eliminação do Nacional da Allianz Cup: «Penso que fomos melhores que o Gil Vicente»

O Nacional venceu na Covilhã mas acabou por não seguir em frente na Allianz Cup, pois o Gil Vicente também foi derrotar o Portimonense. O avançado Bruno Gomes revelou que o grupo está feliz pela boa exibição conseguida mas triste por ser afastado da prova. "A vitória na Covilhã deixa-nos com um sentimento bom, mas ao mesmo tempo tristes. Fizemos uma boa prova, mas infelizmente não conseguimos a qualificação, pois não dependiamos só de nós neste último jogo. Acho que fomos melhores que o Gil Vicente, mas no futebol, o que vale são os resultados", disse o alvinegro, reforçando a ideia que a equipa nacionalista está a melhorar de produção: "O tempo estava mau, com chuva e que tornou o campo pesado, mas fizemos um bom jogo. A equipa tem evoluído e o caminho é este. Trabalhar sempre dia após dias, pois os resultados vão aparecer".Para o pupilo de Filipe Cândido, os nacionalistas mereciam seguir em frente na competição. "Fizemos um bom jogo com o Gil Vicente mas tivemos dois momentos que foram cruciais para eles, que souberam aproveitar. Fazendo uma análise fria da partida, fomos muito melhores que eles; afirmou o goleador de 26 anos.Bruno Gomes está na segunda temporada ao serviço do onze nacionalista. Quando questionado sobre o segredo pelo atual momento de forma, foi claro:"É o trabalho. É uma coisa que me proponho sempre fazer. Nunca deixei de trabalhar, acho que no momento certo as coisas acontecem. Tive a oportunidade de jogar no último jogo e fiz um golo. Espero que possa ajudar cada vez mais a equipa".O regresso competitivo na segunda Liga acontece frente ao Benfica B. O goleador espera uma partida difícil. "Vai ser um jogo complicado. Sabemos que as equipas B são sempre boas, constituídas por jovens que surgem com uma vontade diferente, em dar nas vistas. Temos de estar concentrados, fazer o nosso trabalho, pois só dependemos de nós. Se estivermos concentrados, vamos conseguir um bom resultado", afirmou. E reforçou a sua esperança na continuidade positiva dos alvinegros: "Acredito que possamos dar sequência a estes bons jogos da Taça da Liga agora no campeonato. Há muitos jogos pela frente e ainda há a Taça de Portugal. É continuar a trabalhar, pois as coisas vão acontecer, não há segredos".