Bruno Gomes: «Vitória demonstrou o valor da nossa equipa»

O Nacional somou o primeiro triunfo frente ao Vilafranquense. Com o apoio dos seus adeptos, os nacionalistas venceram por 4-0, apagando a má imagem deixada frente ao Benfica B, onde os madeirenses foram goleados por 5-0. Bruno Gomes confirmou a sua mais valia como goleador tendo apontado dois golos. "Foi uma vitória importante, temos trabalhado bem nas duas últimas semanas e este triunfo demonstrou o valor da nossa equipa", começou por referir o brasileiro de 25 anos e que já vai na terceira passagem por clubes portugueses, pois também já vestiu as cores do Aves e Estoril.

Quanto aos golos que marcou contra os homens de Vila Franca de Xira: "Foi importante ter marcado, pois dá-me confiança. Venho trabalhando para isso. É sempre bom fazer golos, mas o mais importante é ajudar o grupo. A forma como nós trabalhamos dentro de campo, valeram os três pontos e agora é continuar a trabalhar para continuar a somar pontos".

O apoio dos adeptos nacionalistas fez a diferença, segundo este ponta de lança: "É sempre bom contar com o apoio dos adeptos, pois fazem a diferença para quem está dentro do campo. Todos estávamos chateados com o primeiro resultado e é sempre bom contar com a ajuda dos nossos adeptos numa hora mais difícil, pois têm uma intervenção muito grande na nossa caminhada".

"Erros ajudam a crescer"

Na próxima ronda, os madeirenses vão defrontar a equipa B portista. Questionado se a goleada sofrida com os benfiquistas poderia estar na memória para mais este confronto: "O facto de ser uma equipa B não faz a diferença. Vamos trabalhar sempre da mesma forma para poder somar mais um triunfo, focados no que temos de fazer, independentemente de quem seja o adversário. O nosso objetivo é sempre a vitória". E quando questionado sobre que Nacional se iria apresentar frente aos dragões, Bruno Gomes riu e foi claro: "Vamos ter o Nacional da segunda jornada, embora eu acredito que os erros cometidos na primeira jornada, nos ajudam a crescer. Estamos mais preparados e estamos trabalhando muito, querendo evoluir sempre mais"