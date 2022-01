Bryan Róchez eleito o melhor jogador da Liga Sabseg no mês de dezembro

Bryan Róchez foi eleito o melhor jogador da Liga Sabseg no mês de dezembro ao conquistar 23,88% dos votos dos treinadores principais da prova. O jogador, de 27 anos, do Nacional, que já havia sido distinguido como o melhor avançado do referido mês , superou a concorrência de Jota, do Casa Pia, com 17,16% e de Wellington, do Chaves, que somou 6,72% dos votos.O avançado hondurenho participou nos quatro encontros disputados pela formação madeirense no período referido, tendo apontado seis golos, os quais contribuem para que seja o melhor marcador da competição com 11 remates certeiros.