Camacho: «O plantel acredita no atingir do objetivo»

O Nacional foi derrotado pelo Casa Pia, no reduto dos lisboetas. Foi mais um passo atrás na luta pelo regresso à Liga Bwin. O madeirense Camacho ainda acredita que é possível atingir a meta traçada no começo da temporada. "Claro que a derrota com o Casa Pia complica as contas. Sabemos como esta segunda Liga é difícil, mas o objetivo ainda é possível. Faltam muitas jornadas e há ainda muito por disputar", começou por afirmar o extremo nacionalista. Quanto ao que falhou frente aos casapianos: "Não tivemos a eficácia que costumamos ter. Tivemos oportunidades para marcar logo no início e não conseguimos. O Casa Pia numa bola parada, com o vento a favor, conseguiu fazer o golo. Depois, fomos à procura do empate, mas infelizmente não o conseguimos".

O pupilo de Rui Borges não terminou a partida frente ao onze lisboeta. E explicou o porquê de continuar a jogar mesmo com dores: "Queria ajudar a equipa. Foi uma pancada forte e senti muitas dores depois do jogo. Achei que tinha capacidade para ajudar a equipa. Quando vi que não dava mais, pedi para sair".

Dois jogos caseiros para ganhar

Nas próximas duas jornadas, o Nacional vai receber a visita do Trofense e do Covilhã. Perante os seus adeptos na Choupana, Camacho acredita na obtenção de mais vitórias: "Temos dois jogos importantes em casa e que temos de ganhar. Esta Liga é muito competitiva e vamos fazer tudo para ganhar ao Trofense, que é uma boa equipa, mas queremos somar os três pontos".

O futebolista alvinegro sabe que os sócios e simpatizantes nacionalistas estão tristes face ao desaire averbado frente ao Casa Pia. "O plantel todo acredita no atingir do objetivo. Os adeptos não vêm os melhores resultados, é normal que fiquem um pouco tristes. Domingo, vamos mostrar aos adeptos que queremos ganhar e estamos na corrida pela subida de divisão", finalizou.