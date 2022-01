Camacho: «Queremos dar continuidade a este bom momento»

O Nacional parece apostado em recuperar o tempo perdido no começo do campeonato. Os alvinegros estão numa série de três vitórias e um empate nas quatro últimas partidas, com destaque para os dois triunfos consecutivos conseguidos. O capitão Camacho esteve na sala de imprensa e abordou o atual momento nacionalista: "A equipa está num bom momento, está completamente entrosada e queremos dar continuidade a esse bom momento. Começar o ano como terminamos, com uma vitória, continuando a somar triunfos, conseguindo a terceira vitória consecutiva". E relembrou o triunfo conseguido frente ao Ac. Viseu: "Foi um jogo onde queríamos dar continuidade à partida com o Leixões que vencemos. Entrámos logo a perder, mas a equipa deu uma grande resposta e conseguimos um belo jogo, frente a uma equipa que também precisava de ganhar pois vinha de um momento mau. Vencemos por 4-1 com naturalidade".

"Jogo complicado contra adversário direto na luta pela subida"

Quanto à receção ao Feirense, na próxima segunda-feira, o pupilo de Rui Borges foi claro: "Vai ser um jogo complicado contra um adversário direto na luta pela subida, mas queremos mostrar o nosso bom momento, e jogando em casa, temos equipa para vencer e em casa temos de mandar nós". Depois, não se mostrou preocupado pelo facto de os homens da Santa Maria da Feira terem eliminado os nacionalistas na Taça de Portugal. "Vai ser um Feirense muito parecido ao que apanhamos na Taça de Portugal. É uma equipa que joga em bloco baixo, em contra-ataque. Vamos ter que fazer um jogo de paciência e não podemos deixá-los marcar primeiro, pois sabemos que quando isso acontece, fecham-se lá atrás. Temos de fazer o nosso jogo e mostrar a nossa qualidade como temos vindo a demonstrar". Questionado se em termos psicológicos, os "fogaceiros" poderão ter alguma vantagem: "Eles podem até pensar que estão em vantagem, mas claramente que não, pois o jogo da Taça de Portugal é Taça e campeonato, é campeonato. Vamos jogar em casa, na nossa fortaleza e por isso, não sabem o que esperar".

"Deixar este momento durar mais tempo"

Camacho tem sido uma das pedras fundamentais na caminhada madeirense rumo à Liga Bwin. "Estou num bom momento de forma, tenho de aproveitar e deixar este momento durar mais tempo. Penso que quando a equipa está toda entrosada, os jogadores com a qualidade individual que têm, vão sobressaindo cada vez mais. É isso que eu quero, ajudar cada vez mais a equipa e estar bem em termos individuais", afirmou o extremo. Por último, falou ao coração dos sócios e simpatizantes nacionalistas: "A mensagem que quero deixar aos adeptos nacionalistas, é que nos venham apoiar na segunda-feira, pois é um jogo importante. Estamos juntos nesta caminhada até em maio e que nessa altura possamos estar a festejar no Estádio da Madeira. Estejam todos juntos a apoiar nos momentos difíceis e também nos momentos bons. Acredito que vai haver mais bons do que maus. Em termos individuais quero continuar a somar golos e assistências para poder ajudar o Nacional a ficar mais perto de vencer".