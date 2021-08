Camacho: «Tudo saiu mal, mas não vai ser o espelho da época»

A estreia do Nacional na 2ª Liga não foi a esperada pelos adeptos nacionalistas, nem pelo plantel alvinegro. A goleada sofrida frente ao Benfica B, acalmou as expectativas criando alguma ansiedade para o próximo embate, desta feita na Choupana, frente ao Vilafranquense.





É que os madeirenses assumiram desde o começo da época, que o objetivo é regressar à Liga Bwin. O madeirense João Camacho foi o porta-voz do grupo de trabalho, deixando a ideia que este domingo, perante os seus adeptos, é vital apagar a má imagem."É complicado sofrer uma derrota muito pesada. Para o estatuto que o Nacional tem na segunda Liga. Foi um dia péssimo para a equipa, quer a nível coletivo, quer em termos individuais. Tudo saiu mal, mas isso não vai ser o espelho da época. Esta semana vamos corrigir o que fizemos mal nesse jogo. Domingo vamos estar à altura, dando uma resposta perante os nossos adeptos", começou por afirmar o extremo nacionalista.Quanto a ilações a tirar do desaire inaugural: "Fica sempre alguma coisa positiva e isso falamos no balneário. Claro que houve muita coisa negativa, mas o Costinha também quer passar tranquilidade à equipa. Foi um jogo muito mau, mas vamos dar uma resposta positiva e uma alegria aos nossos adeptos aqui em casa".Face à estreia algo inesperada, o avançado de 27 anos, concorda que "aumenta um pouco a pressão sobre o Nacional, pois face ao resultado, as outras equipas vão olhar com menos respeito. Temos de demonstrar já neste jogo em casa, que somos o verdadeiro candidato, que vai lutar pela subida de divisão e sagrar-se campeão da Segunda Liga".Sobre o grupo de trabalho, o atacante não tece grandes considerações: "Ainda é cedo para fazer avaliações do plantel, pois tem muitos jogadores que são novos na equipa, muitos portugueses, que está a começar, mas julgo que temos um bom grupo de trabalho".Camacho atuou na segunda parte no embate com os benfiquistas, após ter estado lesionado. "Estive lesionado e não fiz praticamente a pré-época com a equipa. Foi uma reincidência de uma lesão da temporada passada e juntamente com o departamento clínico, foi decidido que era melhor eu parar para ficar a 100 por cento. O treinador deu-me minutos para ganhar condição física e agora é ficar no mesmo patamar que os meus colegas", revelou."Senti-me bem, mas foi o primeiro jogo após três meses. Consigo gerir bem o jogo face à experiência que tenho", conluiu.