Carlos Daniel e o empate com o Feirense: «Acabámos por somar mais um ponto na nossa caminhada»

O Nacional já não somava pontos na Liga Sabseg há quatro jornadas. Frente ao Feirense, os nacionalistas conseguiram um empate, numa partida onde até poderiam ter vencido. Carlos Daniel foi dos destaques dessa igualdade e, já com os olhos postos na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, frente ao Sp. Braga, quer apagar a imagem da goleada sofrida diante dos minhotos.Em relação ao empate conseguido com os homens de Santa Maria da Feira, o médio ofensivo referiu que "foi um jogo repartido". "Tentámos controlar a partida e tivemos bastantes oportunidades para fazer golo. Não o conseguimos e na parte final da partida, o Feirense em transições, também criou perigo e poderia ter marcado. Acabou por ser mais um ponto na nossa caminhada, embora não fosse o que queríamos, mas é mais um ponto".Para além da igualdade, o pupilo de Filipe Cândido destaca o facto de os alvinegros não terem sofrido golos: "Vínhamos de muitos jogos a sofrer golos e há que destacar o facto de nesta partida isso não ter acontecido. Não conseguimos marcar, mas espero que frente ao Sp. Braga possamos concretizar".Uma vez mais, acertar com a baliza adversária não foi tarefa fácil para os nacionalistas: "Entramos sempre para ganhar, mas há jogos que correm melhor e outros pior. A nossa equipa entrou com intensidade frente ao Feirense, com maior agressividade e com mais foco no jogo. Desses factos resultaram várias oportunidades para marcar, só não conseguimos meter a bola dentro da baliza".Face à goleada (0-5) sofrida na Choupana frente ao Sp. Braga, as ilusões de chegar ao Jamor são poucas. "Sabemos que é uma tarefa muito difícil, pois o Sp. Braga é uma equipa muito forte. Na primeira foi um resultado desnivelado, mas penso que tivemos tantas ocasiões para marcar como Sp. Braga. Vamos tentar fazer o melhor possível e deixar uma boa imagem nestas meias-finais da Taça de Portugal", disse o nacionalista.E não importa quem vá jogar no onze minhoto: "O Sp. Braga é das melhores equipas do campeonato da primeira Liga e, independentemente de quem jogue, nos-nos causar muitas dificuldades, isso é certo".Carlos Daniel tem sido titular em muitos jogos e as suas exibições têm merecido algum destaque. "Trabalho todos os dias para ajudar a equipa, umas vezes ajudo mais, outras as coisas nem sempre correm bem, mas tento sempre dar o máximo. Não sei se é uma das minhas melhores épocas, mas o mais importante não é o individual mas sim o coletivo. Tento sempre ajudar nesse aspeto", afirmou o jogador de 28 anos, que também joga muitas vezes em terrenos mais avançados no relvado.Apesar de os resultados não serem os melhores, o futebolista foi claro na meta a alcançar: "Infelizmente, um clube como o Nacional não está a passar por um bom momento, mas estamos convencidos que vamos atingir o objetivo, que é a permanência".Frente ao Feirense, o técnico Filipe Cândido continuou a não poder utilizar os médios Rúben Ramos e Gustavo. O primeiro está a recuperar de uma entorse no tornozelo direito, enquanto que o brasileiro tem uma lesão muscular na coxa direita.A preparação da equipa prosseguiu esta manhã no Estádio da Madeira, estando agendado para amanhã, às 10h30, novo treino, à porta fechada.