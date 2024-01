Carlos Daniel e o jogo com o Torreense: «Queremos dar uma alegria aos nossos adeptos»

O Nacional quer colocar a derrota com o Marítimo para trás das costas, mas não sem antes tirar ilações do sucedido no dérbi insular. Carlos Daniel, que também já vestiu as cores verde-rubras, abordou esta terça-feira o desaire com os maritimistas, mostrando-se esperançado no regresso aos triunfos já este domingo, na receção ao Torreense."Entrámos com uma personalidade forte e a tentar dominar o jogo. A primeira meia hora foi toda nossa, pois não me lembro de grande perigo criado pelo Marítimo. Depois, contra a corrente do jogo, sofremos um golo e nessa altura quebrámos um pouco, o que é normal, pois estávamos a jogar na casa do rival. Eles acabaram por ganhar mais confiança e fizeram o segundo golo", começou por lembrar o pupilo de Tiago Margarido.E prosseguiu: "Na segunda parte entrámos com o intuito de reduzir a diferença o mais cedo possível e lembro-me de duas ocasiões em que podíamos ter feito golo, mas infelizmente não conseguimos. Depois consegui marcar, mas não foi suficiente, tendo ainda mais uma oportunidade pelo Ulisses quase a acabar e não conseguimos concretizar. Já no desespero, com a nossa equipa praticamente toda no ataque, eles acabam por fazer o 3-1".Para o avançado, de 29 anos, o golo que marcou foi apenas mais um, mas trocava esse feito pela vitória. "Foi mais um golo para tentar ajudar a equipa. Infelizmente não conseguimos pontos, o que era o mais importante. Para um jogador é sempre bom marcar golos pois aumenta a confiança, mas trocaria esse golo pelos três pontos".O próximo opositor chega de Torres Vedras e também com ambições de lutar pela subida à principal liga portuguesa. "O Torreense é mais um adversário que luta pela subida de divisão. Esperamos muitas dificuldades, mas jogando em casa, perante os nossos adeptos, queremos dar-lhes uma alegria e conquistar os três pontos.", finalizou o alvinegro.Em termos clínicos, o panorama nacionalista não sofreu alterações: Festim Shatri e Martim Gustavo, continuam lesionados. O extremo Witi ainda está fora ao serviço da seleção de Moçambique.As dores de cabeça para Tiago Margarido são duas baixas por castigo, pois ambos os futebolistas vinham fazendo parte do onze eleito pelo treinador dos madeirenses: Ulisses (5.º cartão amarelo) e André Sousa (expulso), são ausências certas.