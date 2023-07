Carlos Daniel: «Objetivos passam pela permanência numa Liga bastante competitiva»

Carlos Daniel foi um dos elementos que se manteve no Nacional. O médio ofensivo, espera poder continuar a ajudar o clube a atingir a meta traçada, que passa pela permanência, esperando que esta época não seja necessário estar à espera da derradeira jornada.Até ao momento, sob a liderança do novo técnico, Tiago Margarido, as coisas estão a correr de forma positiva. "Foi uma primeira semana intensa, competitiva, estamos a tentar assimilar as ideias do treinador. Penso que correu tudo bem, sendo uma semana bastante dura, mas nesta fase é importante ter essa parte física", começou por afirmar o alvinegro, de 29 anos.Quanto aos objetivos para a temporada que está à porta, o futebolista foi claro: "Passam pela manutenção, mais uma vez, sabendo que teremos dificuldades, numa Liga bastante competitiva. Conseguimos manter a maior parte do plantel da temporada passada, o que é benéfico, pois já temos algum entrosamento. Esperemos que as coisas corram bem e que não seja tão difícil como na época passada, onde estivemos a disputar a manutenção até à última jornada".Na época passada Carlos Daniel foi utilizado em 41 jogos, tendo marcado seis golos e contribuindo ainda com três assistências. O jogador traçou as metas para a nova época: "Sendo mais influente ou não, a minha disposição será sempre ajudar a equipa. Até agora recebemos o André Sousa, o único reforço, mas também temos alguns jogadores juniores connosco, que demonstram bastante qualidade. Os mais velhos, como o meu caso, o João Aurélio, o Marakis, o Jota, tentamos ajudar ao máximo os jovens, incutindo as nossas ideias, de modo a formar um bom grupo, um bom balneário, bastante coeso e unido. Penso que estão a adaptar-se muito bem".Sendo já uma cara conhecida dos sócios e simpatizantes nacionalistas, o futebolista refere que "os adeptos podem esperar um Carlos Daniel que irá colocar sempre o coletivo à frente do individual". "Gostava de melhorar os números da época passada, mas o principal foco, será sempre a equipa e o coletivo", concluiu.