Carlos Daniel: «Vamos a Viseu tentar somar mais uma vitória»

O Nacional quebrou uma série muito positiva na Liga Sabseg. A derrota caseira no último domingo, frente ao Estrela da Amadora, não abanou o grupo. Carlos Daniel acredita numa reação, já este sábado, na visita ao Académico de Viseu.





"Vínhamos de uma boa sequência de jogos em casa, com vitórias. Infelizmente, no primeiro lance em que o Estrela da Amadora chega à nossa baliza, consegue fazer o golo. Reagimos bem, fomos infelizes, pois tivemos várias oportunidades para empatar, acho injusto este resultado", disse o pupilo de Filipe Cândido. Questionado se este desaire poderá abalar o grupo de trabalho: "Esta derrota não terá influência, pois o jogador de futebol tem de estar habituado a que quando perde, tem de saber reagir às adversidades. É isso que vamos tentar fazer em Viseu, sabendo que vamos defrontar uma equipa que vem de muitos jogos sem perder, mas queremos somar os três pontos".

O alvinegro considera que a sua equipa não tem de olhar para os outros, mas sim manter o foco no trabalho coletivo nacionalista. "O Nacional não pode olhar para os outros, mas sim para nós próprios. Sabemos que os orçamentos do Viseu, Farense e do Moreirense, são superiores, e são claramente equipas que lutam para subir. Vamos tentar somar mais uma vitória", afirmou o nacionalista de 28 anos.

Esta temporada, Carlos Daniel, já disputou 21 jogos com a camisola nacionalista, tendo apontado três golos. "Sinto que sou mais um para ajudar. Se puder ajudar em várias posições e fazendo da melhor maneira, é bom, sendo isso que tento fazer", finalizou.

José Gomes e Marakis ainda lesionados

No regresso ao trabalho, Filipe Cândido, continuou sem poder contar com dois jogadores. José Gomes está a contas com uma entorse no tornozelo esquerdo e faz apenas trabalho condicionado, enquanto Marakis, está em tratamento a uma lesão muscular na coxa esquerda.

Mas nem tudo são más notícias. O médio Danilovic já cumpriu castigo e está de volta aos disponíveis para a visita a Viseu.