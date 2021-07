Carlos Vaz Pinto é um dos adjuntos de Costinha no Nacional

Costinha vai contar com mais um elemento na sua equipa técnica. Para além de Ricardo Moniz, o seu habitual adjunto, Carlos Vaz Pinto também irá representar o Nacional. O treinador está no Quénia, a orientar o Gor Mahia, num altura em que a competição daquele país se encaminha para a fase final. Na próxima semana é esperado na Madeira para completar a equipa técnica nacionalista que terá Nuno Carvalho como preparador físico e Nuno Carrapato como técnico de guarda-redes.





Tomás Faustino, que nas duas últimas temporadas esteve ao serviço do Cova da Piedade, é o novo CEO dos alvinegros, num regresso à ilha, onde também já desempenhou as mesmas funções no União da Madeira SAD.No estágio de pré-temporada, que irá decorrer de 16 a 20 de julho, o Nacional já tem confirmados dois encontros de preparação, faltando ainda acordar mais duas partidas amigáveis. O primeiro jogo é no dia 17, em Penafiel, frente ao Sp. Braga B, pelas 10 horas, enquanto à tarde, às 17 horas, a Oliveirense será o opositor.Apesar da queixa apresentada à FIFA por causa de Pedrão não ter cumprido o princípio de acordo que tinha com os madeirenses, aquela entidade autorizou a inscrição do central por parte do Palmeiras.