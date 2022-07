Central Paulo Vitor vai ser reforço do Nacional

O Nacional assegurou mais um reforço para o seu plantel. O presidente Rui Alves confirmou aa contratação do defesa central brasileiro Paulo Vitor, de 21 anos, oriundo do Botafogo Futebol Clube Paraíba, que deve chegar à Madeira nos próximos dias. Este jogador realizou 32 jogos pelo seu clube no Brasil e antes do Botafogo – PB, atuou no Imperatriz, já como sénior, tendo disputado 19 partidas.Além deste reforço, o plantel nacionalista vai ainda acolher mais um jogador para a frente de ataque, que da época passada perdeu João Camacho, Marco Matias e Róchez. A garantia foi dada pelo líder nacionalista, sendo certo que nos próximos dias deverá haver novidades em relação a mais uma contratação.Quanto a Danilovic, Rui Alves garantiu que tem havido várias abordagens de clubes estrangeiros, com o médio a poder deixar a Choupana nos próximos dias. De saída está também Francisco Ramos, pois o seu empresário Deco, já terá encontrado uma solução para o futebolista prosseguir a sua carreira, devendo rescindir com os nacionalistas.