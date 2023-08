Chucho Ramírez oficializado no Nacional

O Nacional acaba de oficializar o avançado venezuelano Jesús 'Chucho' Ramírez, confirmando assim a notícia avançada por. O jogador atuou na época passada pelo Marítimo e volta à Madeira para jogar no 'rival' da ilha nas mesmas condições, ou seja, emprestado por um ano pelos mexicanos do Morelia. O Nacional ficou com opção de compra dos seus direitos.Ramírez, de 25 anos, fez dois golos em 26 jogos pelo Marítimo na sua época de estreia no futebol português, um deles no playoff de permanência com o E. Amadora. O venezuelano já treinou esta segunda-feira de manhã sob as ordens de Tiago Margarido e vai envergar a camisola número 9.