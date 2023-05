Clayton quer somar pontos

O Nacional quebrou o jejum de triunfos ao bater o Benfica B e o defesa Clayton, que abriu o caminho para a vitória no Seixal, realça a injeção de confiança. “Já vínhamos merecendo ganhar um jogo há algum tempo. E é sempre bom somar pontos, principalmente face ao momento que atravessamos na classificação”, salientou o brasileiro de 23 anos, apontando: “Estou feliz por ter marcado mais um golo e com o momento que atravesso. Só penso em ajudar o Nacional a pontuar”.

Segue-se o candidato Farense, mas na Choupana o Nacional quer mandar. “ È um adversário competente, mas vamos jogar com muita garra para ficarmos com os três pontos. E contamos com a motivação grande vinda das bancadas. Com o apoio dos adeptos vamos ser felizes”, espera Clayton.