Clayton quer voltar ao caminho das vitórias: «Vamos à procura de mais coisas boas»

O defesa Clayton tem sido um dos pilares do Nacional. Na sua primeira temporada em Portugal, o central diz-se feliz com a opção tomada e quer continuar a ajudar o clube para atingir a permanência na Liga Sabseg.A derrota caseira frente ao Moreirense já faz parte do passado e esta paragem competitiva é benéfica no entender do pupilo de Filipe Cândido. "Acho que esta paragem é positiva para a nossa equipa que sofreu uma derrota com o Moreirense. Assim, podemos treinar e ajustar o que vimos falhando. Vem num momento bom, possibilitando a preparação do próximo jogo com o Vilafranquense, tentando sair desse confronto com a conquista dos três pontos", começou por afirmar o alvinegro, que sabe que o conjunto de Vila Franca "é um adversário com boa qualidade, mas também sabemos o valor do nosso grupo".Apesar de estar na primeira temporada nos nacionalistas, a aposta pessoal que fez em deixar o Real SC e abraçar o projeto alvinegro, é já uma conquista: "Estou feliz pelo momento que estou vivendo no Nacional. Venho trabalhando muito para fazer bons jogos e errar o menos possível. Acredito que estou a ser um dos mais utilizados porque trabalho bastante, mas temos outros bons centrais. Quando recebi a proposta do Nacional fiquei muito feliz. Não podemos esperar nunca facilidades. Sabia que teria pela frente um trabalho duro e vim preparado, na força máxima, para ajudar o clube. Vou continuar a trabalhar firme e acredito que vamos conseguir o objetivo principal que é manter o Nacional no lugar que merece".O central, de 22 anos, admite que a sua equipa deixou escapar alguns pontos: "Deixamos escapar alguns pontos, mas isso acontece a todas as equipas, pois há sempre altos e baixos. Se formos analisar o começo da época e como estamos agora, temos uma evolução muito boa. Queremos evoluir a cada dia que trabalhamos. Temos um grupo sensacional e isso ficou bem evidente no último jogo com o Moreirense, pois quem viu o jogo, assistiu a uma partida bem disputada, embora tenhamos perdido por 2-0. O grupo está de parabéns pela evolução que teve e agora vamos à procura de mais coisas boas".Clayton é um dos elementos do plantel orientado por Filipe Cândido que amanhã, às 10h30, deve defrontar o Marítimo, numa partida amigável disputada à porta fechada e que serve para fechar uma semana de preparação. "É um jogo de treino que vai ajudar o Nacional e o Marítimo a melhorar aquilo que estão a fazer menos bem. O Marítimo viveu um momento meio conturbado e nós também não estamos onde queríamos estar. Vai ser um jogo-treino bom para as duas equipas trabalharem o que necessitam fazer para evoluir", finalizou.Filipe Cândido durante esta semana já pôde contar o médio Danilovic que recuperou de um traumatismo no joelho esquerdo, enquanto o capitão João Aurélio também já está recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, que o afastou do embate com o Moreirense. O médio brasileiro Gustavo é o único nome a constar no boletim clínico, estando em tratamento a uma lesão muscular na coxa direita.O extremo Witi é outro ausente, pois está ao serviço da seleção de Moçambique e só deve voltar à Madeira na próxima semana.