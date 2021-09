Costinha: «Acredito que estaremos à altura da oposição do Penafiel»

O Nacional tem um objetivo claro: regressar à Primeira Liga. Costinha sabe que está a liderar um projeto ambicioso e que terá duras batalhas pela frente de forma a alcançar a meta desejada. Esta paragem da competição até foi benéfica em alguns aspetos. "Foi uma paragem que nos ajudou a cimentar ainda mais os processos que nós escolhemos para a equipa. Ajudou-nos também a recuperar alguns jogadores que tinham algumas mazelas e isso é importante. É verdade que vínhamos de um ciclo positivo e queremos entrar novamente em outro ciclo positivo. A equipa trabalhou bastante bem estas duas semanas, denoto bastante confiança e ambição no plantel. Estou satisfeito com o trabalho desenvolvido, embora todos os treinadores gostem de ter jogo domingo a domingo", disse o técnico nacionalista.

O próximo adversário, é tido como um dos candidatos à subida ao principal escalão do futebol português: "Temos de perceber que jogamos com um adversário difícil, que como nós, embora não se assumindo claramente, investiu de forma a na próxima temporada estar na primeira Liga. Sabemos que vamos ter um adversário difícil, bem orientado, com jogadores experientes e de qualidade. Nós temos de estar bem focados para quando o árbitro apitar, possamos levar o jogo para o nosso lado. É tradicionalmente um campo difícil, independentemente de haver resultados positivos para a equipa do Nacional. Recordo-me bem do último jogo que fiz lá contra o Penafiel e as dificuldades que tivemos, apesar de ter vencido a partida. Não espero um jogo diferente, vai ser difícil, com uma boa equipa e acredito que a minha equipa estará à altura desta partida".

"Satisfeito com o grupo que tenho"

Costinha fez o lançamento do jogo com os penafidelenses antes do anúncio da contratação do extremo sérvio Radivoj Bosic. Mas em termos de plantel mostrou a sua satisfação em relação ao grupo de trabalho que tem às suas ordens. "Sempre estive calmo em termos de plantel e mercado. A partir do momento em que falamos com os atletas e percebemos o que andam à procura, tornei-me um treinador muito mais calmo, sabendo com que jogadores tinha de trabalhar e sabem também que o presidente Rui Alves dá a sua palavra, não é preciso nenhum papel assinado, pois a sua palavra vale muito mais. Durante este mercado sabia muito bem o rumo que as situações iriam levar e o que poderia acontecer. Não estive preocupado. Não vivi nenhuma ansiedade", afirmou. E reforçou a ideia: "Estou muito satisfeito com o grupo que tenho. Têm trabalhado com muito afinco, muitas vezes a imprensa e os adeptos não têm a oportunidade de os ver, pois os treinos são à porta fechada, mas a ambição, a determinação, estão presentes e agora é colocar esses condimentos, com a qualidade jogo e a galhardia em campo, para levar o nosso barco até à meta, numa posição de destaque".