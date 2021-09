Costinha deixa Nacional

O Nacional revelou esta segunda-feira que Costinha está de saída do comando técnico da formação madeirense.





"O Nacional agradece ao técnico toda a sua dedicação e profissionalismo, desejando-lhes os maiores sucessos profissionais e pessoais", escreveram os insulares no seu site.Costinha estará amanhã de manhã na Choupana para se despedir do plantel. Quanto ao seu substituto, Rui Alves irá tentar resolver nas próximas horas a mudança do comando técnico, uma vez que o Nacional irá disputar uma eliminatória da Taça de Portugal fora de portas, frente ao FC Vinhais.O clube madeirense é 12.º na 2.ª Liga, com duas vitórias, um empate e 3 derrotas.