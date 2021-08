Costinha espera um Varzim experiente

Após cumprir a derradeira sessão de treino com vista à receção do Varzim, amanhã, pelas 15h30, no Estádio da Madeira, em partida relativa à terceira jornada da Liga Sabseg, o técnico do Nacional, Costinha, revelou que espera um conjunto poveiro experiente, mas que a sua equipa tudo fará para somar mais um triunfo. "É uma equipa muito experiente, com bons jogadores, que já jogaram na primeira Liga, com conhecimento desta segunda liga. Têm os seus objetivos, mas o mais importante, neste momento, é pensarmos em nós próprios. Vamos fazer tudo para vencer e ultrapassar este adversário. Vamos tentar ser mais assertivos em termos ofensivos e num ou outro momento ao nível defensivo, porque por vezes um erro está a custar-nos um golo. Depois, ao nível ofensivo, temos de ter mais acerto na tomada de decisão", disse o líder dos alvinegros.





Quando questionado e os seus pupilos ainda sentem dificuldades de adaptação às suas ideias, o treinador foi direto: "Não tenho tido dificuldades em termos de os jogadores se adaptarem às minhas ideias, mas há alguns que chegaram mais tarde e outros têm mais dificuldades de se adaptar ao ritmo certo, sendo normal que possam surgir alguns erros. A equipa tem vindo a crescer, a trabalhar muito bem e os jogos do campeonato vão dar-nos aquilo que nós precisamos, para que, com maior ou menor dificuldade, possamos ultrapassar uma equipa com qualidade e experiência".Uma vez mais, à semelhança do que aconteceu frente ao Vilafranquense, os madeirenses vão defrontar os poveiros às 15h30, numa altura em que se faz sentir muito calor na Madeira. Costinha não quis tecer grandes comentários: "O calor tem sempre influência seja às 15h30 e às 17 horas. A partir do momento em que o calendário é definido e mesmo sabendo que pode estar calor, o que temos de fazer é encontrar alternativas para que a equipa se possa portar bem". Depois, questionado se encontrava explicação para tal horário, o técnico de 48 anos, sorriu e foi claro: "É uma boa pergunta, mas terá de ser colocada à Liga que terá a sua explicação e nós teremos de aceitar. Em alguns países por essa Europa fora, muitas vezes até se joga às duas da tarde. Tem a ver com a nossa cultura e estarmos habituados a jogar a uma certa hora. Sabemos que há temperaturas altas, e talvez por isso, se poderá ter alguma atenção, mas a Liga melhor do que ninguém saberá quais as razões do horário".O responsável do onze nacionalista não abriu o jogo se iria manter o onze que pontuou frente ao FC Porto B. "Não estou aqui para dar votos de confiança, mas sim para colocar em campo os melhores, aqueles que no momento acho que servem melhor a equipa. Repito, a equipa tem estado muito bem em termos de comportamento semanal e tenta dar o seu melhor no dia do jogo. Recuperamos mais um jogador que tem estado afastado da equipa, é mais um jogador que poderá estar à minha disposição caso eu entenda chamá-lo para o jogo. Isso é que é o mais importante, ter um grupo coeso, pois estamos numa maratona e precisamos de todos disponíveis para atingir o que desejamos", revelou não confirmando que o atleta a que se referia, seja Rochéz, que tem estado de fora por lesão, limitando-se a apenas a reforçar a ideia: "É um jogador do Nacional…"Com o mercado a chegar ao seu final, Costinha não quer desconcentrar-se do seu foco, que é o embate com os homens da Póvoa do Varzim. "Neste momento, o que penso é no jogo de amanhã. Depois logo vejo, não vou pensar em jogadores que entram ou que saiam, com um jogo amanhã. O mercado está aberto e todos os treinadores estão preocupados ou tranquilos. Preocupados, pois, podem perder atletas ou tranquilos pois podem chegar jogadores. Depois de fechar o mercado, já não há mais especulação a fazer. O foco neste momento é o jogo com o Varzim", finalizou.