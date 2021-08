Costinha: «Só me interessam os jogadores que cá estão»

O Nacional goleou o Vilafranquense apagando a derrota sofrida frente ao Benfica B. Os madeirenses vão agora defrontar mais um conjunto B, desta vez, o FC Porto. Costinha acredita que cada vez mais, a equipa estará à sua imagem. Quanto a reforços, não se alonga, numa altura em que o mercado ainda está aberto. "O mercado está aberto até 31 de agosto. Há jogadores que podem entrar, como outros que podem sair. Não há nenhum treinador do mundo que possa estar tranquilo enquanto o mercado estiver aberto, pois tudo pode acontecer. Estou satisfeito com a minha equipa, não vale a pena pensar em outros jogadores, mas sim nos que estão cá. Neste momento são os mais importantes e é com esses que domingo teremos de vencer o FC Porto B", afirmou o técnico nacionalista, que aos 46 anos de idade, espera alcançar a meta traçada: regressar à primeira Liga.





O líder alvinegro abordou depois mais uma semana de trabalho, após a primeira vitória na Liga Portugal 2: "A semana de trabalho foi boa. Temos vindo a trabalhar muito bem. A equipa tem tentado encontrar a melhor solução para alguns problemas que a equipa técnica lhes vai colocando, de forma a perceberem o tipo de dinâmicas que pretendemos para o jogo da equipa. Estou satisfeito pela forma como se preparam, não só esta semana porque venceram o Vilafranquense, mas também na semana anterior, percebendo o que estava mal. Os jogadores que chegaram mais tarde estão cada vez mais a ficar na forma que nós pretendemos. Aqueles que não conheciam a minha forma de trabalhar também se estão a adaptar bem e o mais rápido possível".O próximo adversário é mais um conjunto B. O treinador nacionalista está consciente do que irá encontrar pela frente: "Uma equipa agressiva, com boa qualidade técnica. Gostam de pressionar os adversários, que sabem atuar em bloco alto, como em bloco baixo. Vai ser um jogo que nos vai exigir novamente muita concentração, boa tomada de decisão. Teremos de ser também corajosos, pois o Porto B tem uma energia muito própria, que é algo normal das equipas BB, pois têm muitos jogadores jovens com muita qualidade e que se querem mostrar ao seu treinador e quem lidera a equipa principal, que podem ser uma opção de futuro. Por isso, nós estamos preparados para os enfrentar, apesar de reconhecer a sua qualidade. Nós também temos qualidade e queremos dar continuidade ao bom momento em que estamos".Com mais uma semana de trabalho para alguns jogadores, Costinha afirma que tudo está a correr dentro do esperado. "Há muitos jogadores que já me conhecem, outros não. Por vezes leva o seu tempo para que os jogadores se possam adaptar a dinâmicas diferentes. Cada treinador dá o seu cunho pessoal à equipa e aquilo que posso dizer é que a equipa tem trabalhado, não só os que jogam, como aqueles que não têm jogado, mostrando que os outros não podem adormecer, nem facilitar, para não perderem o lugar na equipa. Sinto-me um treinador muito satisfeito pela forma como todos os elementos se têm comportado nos treinos e nos jogos será igual", finalizou.