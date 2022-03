Daniel Guimarães de volta aos treinos após superar problema oncológico

Daniel Guimarães continua a superar na baliza as 'grandes penalidades' que a vida lhe foi trazendo, face a um problema oncológico que lhe foi detectado no final de março de 2021. O jogador de 34 anos, já trabalha no relvado, ainda que de forma parcial e condicionada. O momento do seu regresso ao relvado do Campo Centenário, na Choupana, foi assinalado pelo guarda-redes, com uma publicação nas redes sociais, o que levou, desde logo, a vários comentários de alegria de adeptos nacionalistas, colegas de profissão de outros clubes, bem como, antigos companheiros do brasileiro futebolista.É mais uma etapa da vida superada por Daniel Guimarães, que em dezembro de 2021, foi dado como curado, podendo voltar a treinar e a competir, sempre sob vigilância médica e num programa de reintegração por fases.