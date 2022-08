Daniel Guimarães e o problema oncológico: «Senti-me feliz em poder voltar a jogar futebol»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após onze meses onde superou o maior desafio da sua carreira, vencendo a batalha com um problema oncológico, Daniel Guimarães, voltou a competir defendendo a baliza do Nacional frente ao Tondela. Recorde-se que o brasileiro na temporada de 2020/21, apenas disputou 14 partidas, sendo depois afastado face um grave problema de saúde. “Senti-me bem, senti-me feliz em poder voltar, poder jogar futebol, que é a coisa que eu mais gosto na vida, poder trabalhar. Fiquei muito feliz por poder regressar e poder ajudar o Nacional neste campeonato que é muito difícil e trabalhar muito para que a gente possa fazer uma boa época”, começou por dizer no regresso à sala de imprensa nacionalista.





Quanto à derrota averbada frente ao Tondela, o guarda-redes de 35 anos, considera que “o resultado foi injusto". "Acho que estivemos bem em campo, sofremos um golo, mas creio que a equipa esteve bem durante a partida, mas infelizmente não conseguimos o golo. Agora é trabalhar, preparar esta semana, ver o que o mister vai dizer, estamos a trabalhar muito, para que a gente possa fazer um bom jogo no final de semana”, considerou.

Em relação ao próximo encontro, frente ao Torreense, Daniel Guimarães, garantiu que o adversário "é uma bela equipa". "Conheço muitos jogadores que estão lá. Vai ser um jogo muito difícil e para isso temos que trabalhar muito esta semana, para podermos chegar ao final de semana e estarmos bem preparados para o jogo”, frisou o guardião.

Para o pupilo de Filipe Cândido, o plantel nacionalista tem qualidade. “Nós temos um grupo com muita qualidade, a comissão técnica com qualidade então o caminho é trabalho. Trabalhar para a gente conseguir esse resultado positivo no final de semana”, disse Guimarães.