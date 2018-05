Continuar a ler

Daniel Guimarães está agora a recuperar forças no Brasil, antes de começar a preparar a estreia na Liga NOS. "As expectativas estão altas. Pelo que vi este ano, a 1ª Liga tem um nível altíssimo mas foi para jogar na 1ª Liga que me mudei para Portugal. No Brasil, joguei contra adversários como o Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, mas é diferente. Na verdade, estou ansioso para defrontar os grandes", garantiu.



Daniel Guimarães chegou ao Nacional no verão passado. Aos 30 anos, o guarda-redes saía pela primeira vez do Brasil para jogar na 2ª Liga portuguesa. Durante a época confirmou credenciais e, no final, sagrou-se o melhor no posto para o nosso jornal. De férias no seu país, o guardião falou com Record sobre a época nos alvinegros e a sua primeira experiência no futebol europeu."Para mim, foi um ano superpositivo. Estou muito feliz por ter aproveitado esta oportunidade no Nacional, vou recordar este ano para sempre. O mais importante foi termos atingido os objetivos coletivos, mas ter sido considerado o melhor de Record claro que também sabe bem", começou por dizer o guarda-redes.

Autor: Miguel Amaro