Daniel Guimarães rescindiu com o Nacional: guarda-redes está a recuperar de problema oncológico

O Nacional revelou esta segunda-feira que chegou a acordo para a rescisão de contrato com o guarda-redes Daniel Guimarães que se encontra no Brasil a recuperar de uma recaída em termos do problema oncológico que o afastou da competição. Aos 35 anos, o experiente jogador, preferiu continuar a sua recuperação perto da família, na sua terra natal.Os responsáveis alvinegros irão contratar um novo atleta para concorrer com os dois atuais guarda-redes existentes no plantel: Rui Encarnação, o atual titular, que está a fazer uma boa campanha; Lucas França que ainda não fez qualquer minuto na equipa de Filipe Cândido.Para além de Daniel Guimarães, tal como oavançou em primeira mão, o grupo de trabalho também já foi reduzido. O central Fábio Erins, que estava na Choupana por empréstimo do Lusitânia dos Açores, não fez qualquer minuto e está de saída. Outros dois atacantes também já receberam 'guia de marcha': Juan Calero, emprestado pelo Mineros Zacatecas, apenas foi utilizado em oito jogos e não apontou qualquer golo. Wallisson Baia, que pertence ao Centro Sportivo Parainamo, também não marcou nenhum golo, em oito encontros em que Filipe Cândido o chamou ao lote de convocados.Face a estas dispensas, o presidente Rui Alves, está já no mercado, para reforçar o setor atacante, mas poderá ainda haver a entrada de mais um ou dois jogadores para sectores diferentes.