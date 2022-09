Danilovic: «Não merecíamos ter perdido»

O Nacional voltou aos treinos menos de 24 horas após averbar mais uma derrota caseira frente à B SAD. Amanhã [terça-feira], o plantel gozará um dia de descanso. Danilovic foi o autor do golo nacionalista que acabou por ser insuficiente. "Infelizmente não ganhámos. Entrámos bem na primeira parte, nos primeiros 20 minutos jogámos bem, marcando um golo, tendo ainda mais duas ou três boas situações. Depois do cartão vermelho foi difícil. Muita coisa mudou, embora ainda tenhamos criado mais algumas boas oportunidades, só que não marcámos. Talvez não mereçamos vencer, mas na minha opinião também não merecíamos perder. Vamos continuar e pensar já no próximo jogo", começou por afirmar o médio nacionalista.Quanto à visita ao Sp. Covilhã, o internacional bósnio sabe que vai ser mais uma partida complicada, "como são todos os jogos nesta Liga. O Covilhã tem boa equipa. Empataram com o Farense e agora têm mais confiança. Mas queremos dar uma boa resposta e temos de acreditar em nós dar tudo para vencer o jogo".Com apenas 23 anos, Danilovic, é sem dúvida uma referência no plantel de Filipe Cândido sendo titular indiscutível. Na época passada, em 32 jogos apontou um golo. Este ano, já soma dois golos em apenas cinco jornadas. "Marquei um golo mas quando a equipa não vence… claro que estou muito feliz pelo meu golo, mas o queremos é ganhar. Tento ajudar a equipa e vou dar o máximo para marcar mais golos, pois a equipa está em primeiro lugar e não o individual. Ontem fui eu que marquei e na próxima partida vai ser outro jogador. Estou feliz por marcar pois preciso de confiança, mas o mais importante é a vitória do colectivo", finalizou.Filipe Cândido não pôde contar esta manhã com um trio de jogadores que continuam lesionados. Lucas França com uma lesão muscular na coxa direita, Bruno Gomes com um entorse no tornozelo direito e Pipe Gómez com uma lesão muscular na face posterior da coxa direita, estão entregues ao departamento médico nacionalista.