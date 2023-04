Danilovic quer supreender Sp. Braga: «Estamos nas 'meias' e acreditamos que tudo é possível»

Apenas 22 horas após a derrota sofrida com a UD Oliveirense, o plantel do Nacional voltou aos treinos, numa sessão de trabalho que decorreu no Campo Centenário, com os jogadores titulares na sexta-feira, a efetuar uma sessão mais ligeira. O extremo Witi continua lesionado e limitou-se a efetuar tratamento médico a um problema muscular na coxa esquerda.O médio Danilovic, que foi titular frente aos homens de Oliveira de Azeméis, voltou após algum tempo de ausência por lesão. O pupilo de Filipe Cândido considerou justa a derrota sofrida na Choupana: "Infelizmente não fizemos um bom jogo para nós, pois perdemos. Foi difícil jogar com menos um jogador, mas ainda conseguimos criar algumas oportunidades só que não fizemos golo. A vitória da Oliveirense, na minha opinião, foi justa, pois não conseguimos marcar. Falta um pouco de concentração na derradeira zona. Temos de esquecer essa derrota e focarmo-nos já no próximo adversário".Os alvinegros averbaram três derrotas consecutivas, em outras tantas partidas. "Claramente que três derrotas consecutivas não são boas. É claro que não temos confiança, pois sofremos muitos golos nos últimos três jogos, com 11 golos sofridos acho e marcamos zero. Temos de esquecer o passado e focar no futuro, pois não há muito tempo para pensar nas derrotas. Esta quarta-feira temos jogo para a Taça de Portugal e vai ser difícil. Vamos dar tudo para ganhar o jogo", disse o internacional da Bósnia.O sorteio das meias-finais da Taça de Portugal ditou que os madeirenses defrontam o conjunto primodivisionário do Sp. Braga. "Vai ser muito difícil, até porque vimos de três derrotas, mas temos dias suficientes para preparar o jogo e vamos dar tudo para conseguir vencer, perante um adversário que já sabemos da sua qualidade, pois é uma das melhores equipas portuguesas. Estamos na meia-final e acreditamos que tudo é possível. Podemos sonhar e realizar esse sonho", afirmou o trinco. Mas para este jogador, "jogamos melhor contra as equipas da primeira Liga, mostrando a nossa qualidade. Agora, vai ser mais difícil pois o adversário chama-se Sp. Braga. Vamos deixar tudo e dar o máximo com o nosso coração para poder ganhar".Danilovic está feliz por poder voltar aos relvados e ajudar a sua equipa. "Estou muito feliz por regressar. Sinto muito a falta do futebol, mas estou a sentir-me bem, agora que voltei, preciso de ganhar ritmo e acredito que jogo após jogo, será mais fácil para mim ajudar a equipa. Estou ainda no nível que quero, mas vou melhorar, dando tudo para esta equipa e por este clube", revelou.Por último, agradeceu o apoio dos adeptos alvinegros e espera que estes voltem a encher o Estádio da Madeira: "Vai ser muito importante o apoio dos adeptos. Quero pedir desculpa pelos últimos resultados, quero agradecer o seu apoio e espero que o estádio esteja cheio contra o Braga. Temos de reagir e aproveitar o seu grande apoio. Vamos mostrar isso no campo".