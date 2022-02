Danilovic: «Vitória frente ao FC Porto B reforçou a confiança»

O médio Danilovic continua a ser pedra importante no Nacional. O bósnio acredita que os alvinegros podem atingir a meta traçada no começo da temporada, regressando ao escalão principal do futebol português. Em termos pessoais, não esconde que gostava de dar o salto para um emblema com outras ambições. "Foi muito importante ganhar ao FC Porto B, para voltarmos a ter confiança. O jogo foi difícil perante um bom adversário. Depois de dois maus jogos, voltamos a vencer. A vitória reforçou a confiança", disse o pupilo de Rui Borges.Na próxima jornada, os nacionalistas deslocam-se ao reduto do Varzim. "O campeonato é muito difícil. Estive na primeira Liga e também é difícil. Mas para mim, esta segunda Liga é mais complicada, com muitos adversários bons e todos os jogos são difíceis", disse antevendo a deslocação à Póvoa do Varzim.Danilovic tem sido uma das peças fundamentais na equipa nacionalista, efetuando boas exibições e contribuindo para o regresso aos triunfos diante do FC Porto B. "Primeiro está a equipa e não penso em termos individuais. Posso dizer que estou satisfeito em termos pessoais, mas o importante é o coletivo", afirmou. Quanto ao futuro próximo: "Primeiro quero voltar à primeira Liga e depois logo se verá. Claro que todos os jogadores gostam de jogar em equipas mais fortes. Mas tenho de trabalhar para ajudar a equipa a regressar ao escalão principal".O reforço de Inverno, Rúben Macedo já esteve às ordens do treinador Rui Borges, numa sessão de trabalho que decorreu no Estádio da Madeira, na Choupana. Este futebolista oriundo do rival Marítimo poderá mesmo fazer a sua estreia com a camisola alvinegra já esta jornada frente aos poveiros.Quem esteve ausente dos trabalhos foi Bryan Róchez, que esteve a representar a seleção das Honduras nos jogos de qualificação da CONCACAF para o Mundial de 2022, mas a sua chegada à Madeira está prevista para o dia de amanhã.