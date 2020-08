Defesa-central brasileiro Pedrão reforça o Nacional

O defesa-central brasileiro Pedrão é o mais recente reforço do Nacional, equipa que esta temporada ascendeu à Liga NOS, anunciou esta terça-feira o clube madeirense.

O central, de 23 anos, chega ao Nacional por empréstimo do Palmeiras, tendo assinado um contrato válido por uma temporada, ficando o clube madeirense com opção de compra, sendo esta a sua primeira experiência fora do Brasil.

Formado no EC Água Santa, clube de São Paulo, ingressou no Palmeiras em 2017, tendo sido emprestado ao Atlético Mineiro em 2019 e ao Atlético Paranaense em 2020.

No seu palmarés, conta com um campeonato Paranaense, tendo também feito parte do plantel do Palmeiras que conquistou o campeonato brasileiro em 2018.

Em declarações à TV do clube, Pedrão revelou "estar muito satisfeito por estar no Nacional", prometendo "muita vontade de trabalhar e de vencer".