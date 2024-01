Despedimento de Vincent Thil na origem da sanção da FIFA ao Nacional

O Nacional está impedido de inscrever jogadores. A sanção aplicada pela FIFA é válida por três janelas de transferências e, sabe, está relacionada com o despedimento de Vicent Thil.O caso remonta a agosto de 2021, quando o emblema madeirense decidiu avançar para a rescisão por justa causa com o médio luxemburguês por ausência injustificada, quando este ainda tinha três anos de contrato. No entanto, o organismo que tutela o futebol mundial considerou que o jogador deveria ter sido indemnizado pelo clube, sendo o valor em causa ainda significativo.Ainda assim, recorde-se que os responsáveis do Nacional acreditam que a situação "poderá ser resolvida já na próxima semana", conforme garantiu fonte oficial do clube à agência Lusa, frisando: "A situação era para já estar resolvida, mas houve um atraso numa pequena questão financeira."Além do Nacional, também o Boavista, da Liga Betclic, Rio Maior, que milita na Campeonato Distrital da 2.ª Divisão de Santarém, e os já extintos Olhanense e Aves 1930 constavam no documento divulgado pela FIFA e estão igualmente inibidos de registar novas inscrições. Segundo o organismo, esta é uma medida que visa "promover a transparência e manter a total divulgação de documentos em relação aos orgãos judiciais".