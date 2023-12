Diogo Almeida reforça Nacional

O Nacional oficializou esta terça-feira a contratação do lateral-direito Diogo Almeida, conhecido como 'Diga Almeida'. O jogador, de 25 anos, assinou com os insulares até o final da temporada e irá vestir a camisola 71.Formado no Feirense, o jovem tem experiência na 2ª Liga ao serviço do clube de Santa Maria da Feira e do Mafra, que representou na época passada.