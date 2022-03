Dudu e Mabrouk estão suspensos após saída noturna

Dudu e Mabrouk Rouai não fizeram parte do lote de convocados para o embate com o Mafra. O primeiro tinha vindo a ser titular, face à ausência por lesão de Róchez, enquanto o segundo é muitas vezes utilizado por Rui Borges.Segundoconseguiu apurar, ambos os jogadores estiveram suspensos e sem treinar ao longo da semana devido a saídas nocturnas. Uma fonte próxima da direção dos alvinegros não quis confirmar ou desmentir esta suspensão, embora revelando que são questões do foro interno, e nessas situações, por norma, os líderes nacionalistas têm mão pesada. Se ao nível competitivo, os resultados não estão a ser os melhores. Fora de campo, também começam a existir alguns desvios para a meta traçada: o regresso à Liga Bwin.O brasileiro Dudu, de 22 anos, já foi chamado esta temporada em 22 partidas, tendo apontado quatro golos, enquanto que Rouai, de 21 anos, esteve convocado em 21 jogos dos alvinegros, marcando dois golos. Resta agora aguardar se na próxima convocatória já farão parte do leque de opções de Rui Borges e se marcarão presença nos trabalhos durante a semana.Refira-se que a comitiva nacionalista está em Lisboa e só deve viajar amanhã à noite para a Madeira, face ao mau tempo que se faz sentir no arquipélago e que condicionou muito as viagens áreas para a ilha madeirense. Durante esta segunda-feira, apenas o voo com destino ao Porto Santo, levantou do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.