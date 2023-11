Dudu: «Estamos preparados para defrontar qualquer adversário»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nacional averbou o segundo empate consecutivo, depois de uma série de cinco vitórias seguidas na 2.ª Liga. Os alvinegros beneficiaram da derrota do rival Marítimo em Leiria, para manter o 2.º lugar na tabela classificativa, embora em igualdade pontual (17) com o onze dos Açores. Agora, jogando de novo na Choupana, os pupilos de Tiago Margarido querem voltar às vitórias perante um conjunto leiriense que tem vindo a subir de produção, ocupando o 7.º lugar, com 14 pontos.

O avançado Dudu foi o eleito para abordar a próxima partida dos madeirenses, após mais uma sessão de trabalho que marcou o início da "operação Leiria". Esta época, o futebolista que está na sua 4.ª temporada ao serviço dos nacionalistas, marcou um golo e fez uma assistência, em 14 partidas.

"O empate foi positivo. O Santa Clara é um candidato à subida, sendo uma equipa qualificada, mas a nossa equipa impôs-se no jogo e julgo que merecíamos a vitória. A conquista de um ponto foi algo positivo, pois somamos mais um ponto na classificação", começou por afirmar o atacante.

Quanto ao próximo jogo, perante um opositor motivado, o brasileiro sabe que será mais um embate complicado: "O U. Leiria é mais um adversário difícil, outro candidato à subida, mas estamos preparados, para defrontar qualquer equipa. Estamos a trabalhar forte e prontos para jogar com qualquer clube, independentemente, onde esteja classificado, em cima ou em baixo em termos de classificação".

O Estádio da Madeira tem vindo a registar boas casas, sendo notório que o apoio dos sócios e simpatizantes tem sido uma mais valia. "É sempre importante ter o apoio dos adeptos. Eles estão enchendo a nossa casa, são o nosso 12.º jogador e será importante comparecerem na próxima partida, pois ajudam-nos muito dentro do campo", concluiu o jogador de 24 anos.