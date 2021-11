Dudu: «No final da época acredito que estaremos a comemorar a subida»

O avançado Dudu espera poder festejar o regresso à Liga Bwin no final da presente temporada." Estamos no começo, mas acredito que este grupo de trabalho, no final da época estará a comemorar a subida", disse o pupilo de Rui Borges.O alvinegro considera que o empate conseguido já em tempo de descontos frente ao Chaves "soube como uma vitória pelo facto de termos jogado muito tempo com um jogador a menos" e "até poderíamos ter vencido". Quanto ao campeonato, considera que "é muito complicado e muito competitivo". Esta paragem para os trabalhos de seleção nacional e para uma mais eliminatória da Taça de Portugal, onde o Nacional já não está em prova, poderá ser boa no entender do brasileiro, "pois teremos mais tempo para trabalhar para a próxima partida". Mas no seu entender, "vimos de uma boa sequência de jogos e também seria bom continuar a jogar. Vamos continuar a trabalhar para na próxima partida conquistar mais três pontos".Tendo atuado em 10 partidas, Dudu não tem sido titular, nem conseguido muitos minutos de jogo: "A nossa equipa tem muitos bons jogadores. Estou treinando para que possa vir a ser titular. Os que estão a jogar atravessam um bom momento, mas eu quero é ajudar a conquistar mais uma vitória para a equipa do Nacional. Sinto-me preparado para poder entrar no onze quando o treinador entender".Na próxima jornada, os alvinegros vão até casa do Rio Ave, outro emblema candidato à subida de divisão: "Todos os jogos são difíceis, mas os próximos adversários são candidatos à subida e vencer esses jogos será importante".O pantel alvinegro treinou hoje no Campo Centenário, mas o técnico Rui Borges contou com algumas ausências no trabalho. Os avançados Róchez e Witi foram chamados aos trabalhos de seleção das Honduras e Moçambique, respectivamente.De fora por lesão, continuam Chaby (entorse no joelho), José Gomes (traumatismo no joelho) e Bruno Gomes (entorse no joelho). Os dois primeiros jogadores já fazem treino condicionado. O jovem Lee está recuperado, depois de alguns dias de ausência também por lesão.A advogada Margarida Camacho já não faz parte dos quadros do Nacional, tendo sido despedida com justa causa, pois o clube alega que face ao resultado de um processo de investigação interno, onde é responsabilizada por irregularidades financeiras, tendo-se apropriado ativos financeiros da SAD nacionalista. O clube madeirense instaurou de igual modo, um processo crime contra esta antiga funcionária, que chegou até a ser presidente nacionalista, numa altura em que Rui Alves se afastou dos destinos do emblema madeirense, para se poder candidatar à presidência da Liga de Clubes.