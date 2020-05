Ex-treinador de guarda-redes do Nacional morre aos 35 anos

O Nacional informou, na manhã desta quinta-feira, o falecimento de Emídio Júnior, ex-treinador de guarda-redes, vítima de doença prolongada.





O técnico, de nacionalidade brasileira, tinha 35 anos e trabalhou na equipa principal durante sete temporadas, com treinadores como Manuel Machado, Jokanovic ou Costinha, entre outros.À família enlutada e ao Nacional, Record endereça sentidas condolências.O CD Nacional lamenta informar o falecimento do seu ex-treinador de guarda redes, Emídio Júnior.Começando por trabalhar no futebol de formação do clube, Emídio Júnior integrou o quadro técnico da equipa sénior de futebol em 2012, mantendo-se em funções até 2019, altura em que, por motivos de saúde, foi obrigado a fazer uma interrupção na sua carreira.Morreu esta noite, aos 35 anos (completava 36 anos no próximo dia 4 de julho), deixando um enorme vazio em todos aqueles que tiveram a felicidade de o conhecer, e tornando muito mais pobre o nosso clube.À família, o CD Nacional expressa o seu voto de sinceras condolências, extensivas a todos os nacionalistas.Até sempre Júnior. Estarás sempre no nosso coração.