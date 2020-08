Extremo brasileiro João Víctor reforça o Nacional

O extremo brasileiro João Víctor é o mais recente reforço do Nacional para o regresso dos madeirenses à Liga NOS, rubricando um contrato válido por uma temporada.

João Victor, de 21 anos, chega por empréstimo do Grémio Osasco, equipa de São Paulo, ficando o clube madeirense com direito de opção.

O jovem brasileiro fez a sua formação no Bragantino e no Red Bull Brasil, transferiu-se para o Grémio Osasco em 2019, sendo emprestado ao Caldense, clube que representou por duas temporadas, antes de se transferir para a formação madeirense.

Em declarações à TV do clube, prometeu dar o seu melhor, com "muita força e muita garra", naquela que será a sua primeira experiência fora do Brasil.