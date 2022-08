Extremo colombiano Pipe Gómez reforça o Nacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O extremo colombiano Pipe Gómez vai alinhar no Nacional, equipa da 2.ª Liga, anunciou hoje o clube madeirense.O extremo, de 22 anos, assinou um contrato válido até ao final da presente temporada, chegando ao clube insular por empréstimo dos colombianos do Itagüí Leones, ficando o Nacional com opção de compra.

Na temporada passada, Pipe Gómez vestiu a camisola dos açorianos do Santa Clara, também por empréstimo do Itagüí Leones, clube no qual foi formado.